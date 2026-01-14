Rashiti thotë se SHBA-të kanë ndaluar lëshimin e vizave për 75 vende, përfshirë Kosovën dhe Shqipërinë
Korab Rashiti, deputet në Zvicër, ka reaguar përmes një postimi në rrjetet sociale, duke pretenduar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ndaluar lëshimin e vizave për 75 vende, përfshirë Shqipërinë, Kosovën, Maqedoninë e Veriut dhe Malin e Zi.
Sipas Rashitit, arsyeja e këtij vendimi lidhet me atë që ai e quan emigrim jo-produktiv. Ai ka pohuar se, bazuar në fakte dhe statistika, rreth 48 për qind e emigrantëve nga Kosova jetojnë nga ndihmat sociale, çka sipas tij ka ndikuar në këtë qasje të SHBA-së.
“Në këtë aspekt, politika e SHBA-së është e drejtë”, ka shkruar Rashiti në postimin e tij.