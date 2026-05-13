Rashit Qalaj zyrtarizon kandidaturën për deputet në listën e PDK-së

Ish-deputeti i Kuvendit të Kosovës, Rashit Qalaj, ka njoftuar sot se do të jetë pjesë e listës garuese të Partisë Demokratike të Kosovës (PDK) për zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Ai do të kandidojë me numrin 26 në listën garuese të partisë. Në një postim për qytetarët, Qalaj shprehu mirënjohje për besimin e dhënë dhe e…

Lajme

13/05/2026 09:07

Ish-deputeti i Kuvendit të Kosovës, Rashit Qalaj, ka njoftuar sot se do të jetë pjesë e listës garuese të Partisë Demokratike të Kosovës (PDK) për zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Ai do të kandidojë me numrin 26 në listën garuese të partisë.

Në një postim për qytetarët, Qalaj shprehu mirënjohje për besimin e dhënë dhe e konsideron këtë një obligim të madh për të vazhduar angazhimin e tij në shërbim të qytetarëve, rinisë dhe zhvillimit të vendit.

Ai premtoi se do të jetë zëri i qytetarëve dhe mbrojtës i interesave të tyre në institucionet e Republikës së Kosovës, transmeton lajmi.net.

“Besoj në një Kosovë më të zhvilluar, më të drejtë dhe me më shumë mundësi për secilin qytetar. Bashkë me ju, do të vazhdojmë rrugën e punës, përgjegjësisë dhe vizionit për të ardhmen e vendit tonë,” shkroi Qalaj.

Ai gjithashtu falënderoi qytetarët për mbështetjen dhe përkrahjen e vazhdueshme, duke theksuar se ajo mbetet forca e tij më e madhe.

Së bashku, sipas Qalajt, qëllimi është një Kosovë që e meritojmë.

Postimi i plotë:
Të nderuar qytetarë, anëtarë dhe simpatizantë të Partisë Demokratike të Kosovës,
Sot, me krenari, përgjegjësi dhe përkushtim të plotë, ju njoftoj se jam pjesë e listës garuese të Partisë Demokratike të Kosovës për deputet në Kuvendin e Republikës së Kosovës me numrin e njejtë 26 në listen garuese.
Ky besim që më është dhënë përfaqëson për mua jo vetëm nder, por edhe obligim të madh për të vazhduar angazhimin tim në shërbim të qytetarëve, rinisë, familjes dhe zhvillimit të vendit tonë. Me punë, ndershmëri dhe përkushtim, do të jem zëri i qytetarëve dhe mbrojtës i interesave të tyre në institucionet e Republikës së Kosovës.
Besoj në një Kosovë më të zhvilluar, më të drejtë dhe me më shumë mundësi për secilin qytetar. Prandaj, bashkë me ju, do të vazhdojmë rrugën e punës, përgjegjësisë dhe vizionit për të ardhmen e vendit tonë.
Faleminderit nga zemra për besimin, mbështetjen dhe përkrahjen tuaj të vazhdueshme. Mbështetja juaj ka qenë dhe mbetet forca ime më e madhe.
Së bashku, për Kosovën që e meritojmë!
Me respekt./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

May 13, 2026

Ministria publikon çmimet për sot, kaq kushton një litër naftë

May 13, 2026

Vendos PDK-ja, Nait Hasani e Fetah Paçarizi nuk kandidohen për deputetë...

May 13, 2026

​Prishtinasi e jep veturën me qira, “klienti” ia shet në Serbi

May 13, 2026

“Me hajna nuk behet shteti” – Miftaraj thotsë se lista e...

May 13, 2026

Zhduket pa gjurmë 26-vjeçarja në Alpet e Bernës, familja në ankth...

May 13, 2026

Trump niset për në Kinë

Lajme të fundit

Ministria publikon çmimet për sot, kaq kushton një litër naftë

Vendos PDK-ja, Nait Hasani e Fetah Paçarizi nuk...

​Prishtinasi e jep veturën me qira, “klienti” ia shet në Serbi

“Me hajna nuk behet shteti” – Miftaraj thotsë...