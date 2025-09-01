Rashiq “zhgënjen” Vetëvendosjen: Me çdo respekt ndaj kryetarit Basha, Kuvendi s’është konstituuar
Deputeti serb në Kuvendin e Kosovës, Nenad Rashiq, ka deklaruar sot se, sipas tij, Kuvendi nuk është konstituuar ende në mënyrë të plotfuqishme dhe se çdo hap i mëtejmë duhet të presë vendimin e Gjykatës Kushtetuese.
Në një intervistë të drejtpërdrejtë në emisionin Kosova Live në Televizionin 7 (T7), Rashiq tha se as që ka pritur që kryetari i zgjedhur Dimal Basha do ta konstituojë Kuvendin e Kosovës.
“Nuk kam pritë – me çdo respekt ndaj kryetarit Basha, që do të konstatojë atë ditë Kuvendin, sepse sipas meje nuk është konstituuar dhe duhet të presim një vendim të Gjykatës Kushtetuese,” deklaroi Rashiq.