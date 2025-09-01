Rashiq “zhgënjen” Vetëvendosjen: Me çdo respekt ndaj kryetarit Basha, Kuvendi s’është konstituuar

Deputeti serb në Kuvendin e Kosovës, Nenad Rashiq, ka deklaruar sot se, sipas tij, Kuvendi nuk është konstituuar ende në mënyrë të plotfuqishme dhe se çdo hap i mëtejmë duhet të presë vendimin e Gjykatës Kushtetuese. Në një intervistë të drejtpërdrejtë në emisionin Kosova Live në Televizionin 7 (T7), Rashiq tha se as që ka…

Lajme

01/09/2025 14:38

Deputeti serb në Kuvendin e Kosovës, Nenad Rashiq, ka deklaruar sot se, sipas tij, Kuvendi nuk është konstituuar ende në mënyrë të plotfuqishme dhe se çdo hap i mëtejmë duhet të presë vendimin e Gjykatës Kushtetuese.

Në një intervistë të drejtpërdrejtë në emisionin Kosova Live në Televizionin 7 (T7), Rashiq tha se as që ka pritur që kryetari i zgjedhur Dimal Basha do ta konstituojë Kuvendin e Kosovës.

“Nuk kam pritë – me çdo respekt ndaj kryetarit Basha, që do të konstatojë atë ditë Kuvendin, sepse sipas meje nuk është konstituuar dhe duhet të presim një vendim të Gjykatës Kushtetuese,” deklaroi Rashiq.

Artikuj të ngjashëm

September 1, 2025

Kunati i Albulena Haxhiut për Dimal Bashën: Ky faqeziu kërkon falje...

Lajme të fundit

Kunati i Albulena Haxhiut për Dimal Bashën: Ky...

Osmani: Ekipi ligjor i Presidencës po bën analizë...

Haxhiu: Kuvendi ka legjitimitet dhe nuk mund të bllokohet nga Lista Serbe

Hoti: Pas Qeverisë, edhe Kuvendi i Kosovës nis sot funksionimin jokushtetues