Rashiq voton kundër shpalljes së organizatave terroriste “Mbrojtja civile” dhe “Brigada e Veriut”

Ministri për Komunitete dhe Kthim, Nenad Rashiq, ka kundërshtuar që ​“Mbrojtja civile” dhe “Brigada e Veriut” të shpallen organizata terroriste.

Pasi propozimi i Qeverisë u hodh në votim në mbledhjen e së enjtes, Rashiqi ishte i vetmi nga kabineti që votoi kundër.

Ai kërkoi nga ministri i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, që ta rishqyrtojë propozimin, e të mos “merren vendime të ngutshme”.

“Disa propozime janë të ngutura dhe mendoj se duhet të ecim me shumë kujdes. Me respekt ndaj jush ministër, ju jeni punëtor. Ju lus që nëse ka mundësi sërish të mendoni që edhe një herë të shohim këtë propozim dhe vendim, sepse frikësohem se do të ndahemi nga bashkëbiseduesit tanë në veri. Qasja e tillë do të na largoj shumë”, tha Rashiq.

Mirëpo, propozimi i tij nuk u mor parasysh dhe në fund kabineti qeveritar votoi me shumicë që “Mbrojtja civile” dhe “Brigada e Veriut” të shpallen organizata terroriste.

E Sveçla iu përgjigj se shpallja e këtyre organizatave si terroriste është kruciale për qytetarët.

Ai gjithashtu tha se ky vendim nuk i prek pjesëtarët e këtyre dy organizatave që janë integruar më herët.

“Ky vendim nuk prek askënd i cili deri në momentin e shpalljes së organizatave terroriste ka qenë pjesë e këtyre organizatave e nuk ka kryer vepra penale tashmë. Pra, nuk vihen në rrezik pjesëtarët e këtyre organizatave që janë integruar më herët”, deklaroi ministri.