Rashiq për dinarin serb: Mora konfirmim nga BQK se do ta kontaktojnë Bankën e Serbisë

Ministri për Komunitete dhe Kthim, Nenad Rashiq, ka folur sot në një konferencë për media për çështjen e dinarit serb.

“Para se gjithash sa i përket BQK për të gjithë ata që nuk e kanë ditë, ekzistojnë dy mënyra të përdorimit të dinarit.

I pari është që Banka Qendrore e Serbisë dhe ajo e Kosovës të zhvillojnë mes veti transaksion. Unë kam marr konfirmim nga z.Ismaili që ata sot do të kontaktojnë me Bankën Qendrore në Serbi, dhe që konvertimi i dinarit në euro do të jetë shumë i lehtë dhe shumë i zbatueshëm për ata që pranojnë pagesa në dinarë. E dyta, është mënyra tjetër që bankat që kanë përfaqësi këtu dhe në Serbi ta bëjnë kthimin e dinarit në euro direkt, dhe përdorimi të bëhet këtu”, tha Rashiq.

Ai tutje tregon se ky vendim është në përputhje të plotë me mënyrën dhe rregulloren evropiane për zbatimin e pagesave.

“Kjo është në përputhje të plotë me mënyrën dhe rregulloren evropiane për zbatimin e pagesave”, tha ai.

Rashiq u shpreh se gjatë takimit me kryeministrin Kurti, kanë folur rreth kësaj çështje. Ai gjithashtu foli edhe për mbylljen e Bankës Komerciale, që ka operuar në komunat me shumicë serbe, dhe ka thënë që kjo bankë ka planifikuar të mbyllet qysh nga viti 2022.

“Gjatë takimit me Kurtin kemi biseduar edhe për gjëra tjera, dhe kemi ardhur në përfundim që kryeministri veçse e ka bërë publik. Kjo është një periudhë tranzicioni. Nga ana juridike dhe teknike mendoj që kjo është mënyra e duhur sesi duhet të vazhdojë. Nuk dua të hyjë në të kaluarën se përse ka ardhur deri te kjo, por më duhet të ndërlidhem prapë me këtë ne e kemi ditë që Banka Komerciale e cila ka qenë e vetmja që ka pasur licencë për operim në Kosovë do të mbyllet, këtë e kam ditur qysh në vitin 2022. Në shtator të vitit të kaluar kanë marrë informatën që do të mbyllen, dhe askush nga administrata e tyre nuk e kanë parë të udhës të ri aplikojë sërish për marrje të licencës për punë”, u shpreh Rashiq.

Tutje Rashiq i’u drejtua komunitetit seb në Kosovë që të mos bien pre e lajmeve të rreme.

“Dua ‘ju them të gjithëve posaçërisht punonjësve në këto institucione se diçka e tillë nuk do të ndodh, kam zotimin e kryeministrit për këtë dhe kjo do të thotë se ata munden lirisht të vazhdojnë me punën e tyre Në këso rrethanash shihet se lajmet e rrejshme janë ato që më së shpejti shpërndahen”, tha Rashiq. /Lajmi.net/