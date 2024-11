Rashiq nuk pret asgjë nga takimi i radhës në Bruksel

Ministri për Komunitete dhe Kthim, Nenad Rashiq, ka thënë se nuk pret asgjë nga takimi i radhës në Bruksel, duke shpjeguar se Kosova po përballet me një fushatë elektorale për zgjedhjet parlamentare.

Ministri Rashiq ka thënë se është i indinjuar nga fakti se serbët autentikë të Kosovës janë ende jashtë procesit të Brukselit.

“Do të kemi pasoja të rënda sepse nuk jemi ende të përfshirë në procesin e vendimmarrjes dhe do të na kushtojë shtrenjtë. Sepse në një ditë apo moment të caktuar, kur ajo marrëveshje bie dhe dikush vjen tek ne, tek ju, tek unë, të gjithë neve dhe do të thonë kjo është, ju zbatoni tash. Tash kaloni nga një sistem në tjetrin, organizohuni dhe nuk mund të ndërhyni me kohë, që përshtatja të jetë pa dhimbje ose më pak e dhimbshme”, ka deklaruar Rashiq për RTK2.

Duke komentuar deklaratën e presidentes Vjosa Osmani se Kosova mund të zbatojë në mënyrë të njëanshme Marrëveshjen e Brukselit në këmbim të garancive nga Perëndimi për njohjet e reja dhe anëtarësimin në organizatat ndërkombëtare, Rashiq thotë se teza është interesante, por nuk është i informuar nëse Osmani ka menduar për zbatimin e plotë të marrëveshjen ose në pjesë.

“Ju keni më shumë se 33 apo 34 marrëveshje që, si të thuash, “shoqërojnë”, nuk janë zbatuar as nga njëra palë, as nga tjetra. Nuk e di nëse ajo i referohej ndonjërës prej atyre marrëveshjeve apo nëse i referohej gjithçkaje në tërësi. Por, mendimi im dhe praktika e kaluar kanë treguar se çdo marrëveshje në fjalë, për fat të keq, nuk do të pyetemi më për të. Por kur të vijë, me siguri do të vijë në paketë”, ka theksuar Rashiq.

Ministri për Komunitete dhe Kthim, konsideron se nga të gjitha marrëveshjet, prioritet në zbatim duhet të jetë ai i të pagjeturve, sepse fati i të pagjeturve është çështje humanitare.

Duke folur për ndërtimin e nënstacioneve policore në veri të Kosovës, Rashiq ka thënë se nuk e sheh nevojën për objekte të reja policore.

“Besoj se në këtë rast është e panevojshme të krijohen kaq shumë faqe policie, sepse me sa kam parë qytetarët janë krejtësisht të qetë, kështu që nuk ka nevojë të madhe për këtë, por MPB-ja ka një shpjegim. që për mendimin tim nuk është më e forta”, ka vlerësuar Rashiq.

Ministri për Komunitete dhe Kthim, Nenad Rashiq, thekson se në takimin me komandantin e ri të KFOR-it, ka marrë garanci se forcat e NATO-s do të vazhdojnë të sigurojnë kufijtë e jashtëm të Kosovës, kështu që në këtë drejtim, ndërtimi i stacioneve të reja policore në veriu është i tepërt./rtk