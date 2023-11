Rashiq: Në momentin që miratohet Asociacioni, institucionet e Serbisë do të shuhen

Ministri për Komunitete dhe Kthim, Nenad Rashiq ka komentuar një draft-statut të Asociacionit që është publikuar nga Burim Ramadani, ish-kryeinpektori i AKI-së.

Rashiq ka thënë se ky dokument nuk është i besueshëm, teksa ka shtruar edhe pyetjet e tij për ato që përfshihen aty, transmeton lajmi.net.

“Jam i sigurt se do të ketë shumë më shumë shtesa në proces. Unë, për shembull, nuk e kuptoj se çfarë do të thotë, po jap vetëm një shembull, çfarë do të thotë kujdes shëndetësor privat serb apo kujdesi shëndetësor i pavarur serb? Me të vërtetë do të doja që dikush të ma shpjegonte këtë dhe, përveç kësaj, thotë se pika e dytë ose e tretë është se kujdesi shëndetësor sekondar që ekziston tashmë është nën rubrikën e kujdesit shëndetësor privat serb, e cila tashmë është e paraparë nga niveli dytësor i menaxhimit në institucionet e Kosovës. Prandaj, edhe pse dokumenti nuk është i besueshëm, dikush ka bërë shumë përpjekje për të, pasi shihet se ka dokumente shumë pragmatike dhe të sakta. pika që i referohen zonave të caktuara strukturore që janë brenda institucioneve”.

Rashiq thotë se Asociacioni po u paraqitet serbëve si diçka e madhe, por që nuk do t’i ngjajë diçkaje të tillë.

“Prezantohet sikur do të jetë ndonjë institucion që do t’i zgjidhë të gjitha problemet tona, por për mendimin tim nuk është aspak kështu, përveç se do të ketë një kryetar të Kuvendit dhe tre nënkryetarë”, thekson ai për Radio Kim.

“Në momentin që ndodh, të gjitha institucionet, jo vetëm disa, por të gjitha institucionet që financohen nga buxheti i Republikës së Serbisë, thjesht mbyllen ose do të mbyllen. Disa thonë se metoda më logjike apo supozimi më logjik në këtë rast është që të gjitha ato institucione që tani financohen nga Republika e Serbisë thjesht të transferohen në atë institucion që më vonë mund të quhet Asociacioni i Komunave Serbe dhe kështu t’u jepet mundësia që të mund të funksionojnë në rrugë ligjore për institucionet e Kosovës”.

Ky funksionim, thekson Rashiq, do të jetë i mundur vetëm sipas ligjeve të Kosovës. “Të jemi të qartë, nuk do të kemi 200 infermierë në një qendër të vogël shëndetësore që është krijuar për pesë, nuk do të mund të kemi, për fat të keq, 300 mësues në një shkollë me 500 nxënës e kështu me radhë. Ka standarde që duhet të takohen në sektorë të ndryshëm”.