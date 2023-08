Rashiq: Kurti më ka informuar, shumë shpejt hiqet vendimi për ndalimin e mallrave serbe Ministri për Komunitete dhe Kthim Nenad Rashiq, thotë se ka marrë informacion nga kryeministri Albin Kurti se vendimi për ndalimin e importit të mallrave serbe në Kosovë së shpejti do të hiqet. Ai për RTK2, nuk ka specifikuar datë konkrete për heqjen e masave. “Mendoj se do të ndodhë së shpejti, me faktin se po…