Rashica reagon pas supergolit, ka disa fjalë për tifozët e Galatasarayt

Galatasaray ka marrë një tjetër fitore me “aromë titulli” në Superligën e Turqisë.

Ata kanë triumfuar thellë 6:0 kundër Kayserisporit në takimin e javës së 29-të kampionae, shkruan lajmi.net.

Kontributdhënës në këtë fitore të madhe ishte edhe futbollisti i Kombëtares së Kosovës, Milot Rashica.

Futbollisti nga Vushtrria shënoi golin e dytë në minutën e 23-të, pas një aksioni të shpejtë.

Rashica pas ndeshjes u shpreh i lumtur me golin dhe fitoren.

“Natyrisht që jam shumë i lumtur që shënova dhe fitova. Jam shumë i lumtur që morëm 3 pikët. E dinim që në fillim të lojës se do të ishte e vështirë. E nisëm mirë, bëmë lidhje të mira, bëmë pasime të mira dhe morëm rezultatin e sonte”, tha Rashica pas ndeshjes.

“Të kemi tifozët tanë me ne është shumë e rëndësishme. Ata na japin një mbështetje të madhe. Ata janë gjithmonë me ne në ndeshjet në shtëpi dhe jashtë. Kjo na bën shumë të lumtur. Ne do të vazhdojmë në këtë mënyrë”.

Rashica reagoi edhe në rrjetet sociale pas përfundimit të ndeshjes duke ndarë disa fotografi dhe falënderoi tifozët e klubit.

“Faleminderit për mbështetjen tuaj luanë” – shkroi Rashica në rrjetet sociale.



Reprezentuesi “dardan” u zëvendësua në pjesën e dytë, gjegjësisht në minutën e 66-të, por përkundër se nuk ishte i plotë në këtë ballafaqim, ai ishte ndër më të vlerësuarit.

Galatasaray është lider me 66 pikë, nëntë më shumë se Fenerbahce që zë vendin e dytë./Lajmi.net/