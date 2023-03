Rashica meritor që Galatasaray theu rekordin 63-vjeçar në futbollin turk

Futbollistët e Galatasaray janë rekordmenët e rinj të Superligës turke të futbollit me fitoren që i çoi në krye të listës së skuadrave me më shumë fitore radhazi në kampionat.

Skuadra nga Stambolli mposhti skuadrën e Kasimpasas me rezultat 1:0 në fushën e saj vendase dhe kështu shënoi fitoren e 14-të radhazi.

Galatasaray theu rekordin e rivalit të qytetit, Besiktas, i cili në sezonin 1959/60 regjistroi 13 fitore radhazi, njoftojnë mediat turke, transmeton lajmi.net.

Protagonist në këtë fitore që theu rekord në futbollin turk ishte edhe futbollisti i Kombëtares së Kosovës, Milot Rashica.



Futbollisti nga Vushtrria kreu punë të madhe duke asistuar te Zaniolo që nuk e pati të vështirë të dërgonte topin në rrjetë për t’ia dhuruar fitoren e madhe Galatasarayt.

Galatasaray është lider me 60 pikë, nëntë më shumë se Fenerbahce që e ndjek nga pozita e dytë./Lajmi.net/

— W W W W W W W W W W W W W W W W W (@Galatasaray) March 11, 2023