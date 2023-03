Rashica: Kisha dëshirë të shënoja, merituam më shumë ndaj Izraelit

Kombëtarja e Kosovës e ka nisur me barazim ciklin kualifikues për Kampionatin Evropian “Euro 2024”.

“Dardanët” barazuan 1:1 me Izraelin në ndeshjen e parë të Grupit I, e zhvilluar në Tel Aviv, shkruan lajmi.net.

Sulmuesi i Kosovës, Milot Rashica tha se ai dëshironte të realizonte shumë ndaj Izraelit.

Futbollisti nga Vushtrria shtoi se Kosova meritoi më shumë kundër Izraelit.

“Kisha dëshirë të shënoja shumë e të ktheheshim me tri pikë. Ashtu siç shkoi loja, mendoj se merituam më shumë. Ka hapësira për përmirësim pas çdo ndeshjeje”, tha Rashica pas ndeshjes.

“Në pjesën e parë i lejuam kundërshtarit të krijonte disa raste. Ata patën raste shumë të mira që do të mund të na penalizonin. Në pjesën e dytë luajtëm shumë mirë. Patëm rastet tona, mund ta fitonim lojën. Për momentin jam duke kaluar periudhë të mirë edhe me klubin dhe po mundohem të jap maksimumin me Kosovën. Shpresoj të vazhdojmë kështu”, ka deklaruar ai.

Me këtë barazim, Kosova është e dyta në grup me një pikë, aq sa ka edhe Israeli në pozitën e tretë.

Zvicra është e para me tri pikë pas fitores 0:5 ndaj Bjellorusisë.