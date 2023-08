Rashica i zhgënjyer, ende asgjë konkrete me Galatasarayn… ekipi turk transferon një tjetër sulmues të krahut

Kjo për shkak se Galatasaray ka arritur marrëveshje personale me sulmuesin brazilian, Tete, shkruan Lajmi.net

Tete luan në tri pozita, si sulmues qëndror, në të majtë dhe të djathtë. Dhe ky transferim i bën më delikat transferimin e Rashicës në ekipin turk.

Despite an English club tried to enter the race with last minute attempt, Brazilian winger Tete is now finally set to join Galatasaray 🟡🔴🇧🇷 #Galatasaray

Free transfer on the verge of being done; here we go soon. pic.twitter.com/doB9cwog7l

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2023