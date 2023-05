Rashica flet pas momentit historik me Galatasarayn: Është ndjenjë e veçantë, e merituam Skuadra e Galatasarayt ka shënuar fitore 1 me 4 ndaj Ankaragucu në javën e 36-të të Superligës së Turqisë. Me këtë fitore, ekipi i Galatasarayt arriti të shpallet kampion i Superligës së Turqisë për sezonin 2022/23, shkruan Lajmi.net Pas ndeshjes për mediat në Turqi foli futbollisti kosovar, duke treguar ndjenjat e tij pas shpalljes kampion…