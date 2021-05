Rashica dhe Muriqi shëtisin nëpër rrugët e Prishtinës

Kombëtarja e Kosovës do ta zhvillojë ndeshjen e radhës miqësore më 1 qershor në stadiumin “Fadil Vokrri”, në Prishtinë nga ora 18:00, ku do të ballafaqohet me San Marinon.

Në prag të kësaj sfide, trajneri Bernard Challandes ka folur në një konferencë për media, ku ka folur për prurjet e reja në ekip për të cilët ka thënë se e kanë rastin shumë të mirë për të treguar veten për atë se çfarë mund t’i ofrojnë Kombëtares së Kosovës.