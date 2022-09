Rashford shënon edhe golin e dytë personal, nokauton Arsenalin

Manchester United ka krijuar një epërsi solide në ndeshjen përballë Arsenal.

Ylli anglez, Marcus Rashford i ka dhënë një tjetër goditje skuadrës së Arsenal, duke shënuar edhe golin e dytë personal, shkruan lajmi.net.

Sulmuesi i Man United gjeti golin e dytë personal dhe të tretin për United, kur po luhej minuta e 75′ e takimit.

Rezultati aktual është 3:1 në favor të Man United.

Më poshtë lajmi.net jua përcjell golin e shënuar nga Rashford. /Lajmi.net/

GOAL Man Utd 3-1 Arsenal (75 mins)

Man Utd counter with pace, and Christian Eriksen squares for Marcus Rashford to side-foot home for his second of the match#MUNARSpic.twitter.com/RhzrfaAnJ6

— FOOTY HUB (@FootyHub12) September 4, 2022