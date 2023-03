Rashford në stilin e një “aktori” – bota e futbollit qesh me simulimin e yllit të Man United ndaj Southamptonit

Marcus Rashford u kritikua ashpër për simulimin e tij gjatë ndeshjes së Manchester United në barazimin kundër Southamptonit.

Manchester United dhe Southampton barazuan pa gola 0:0 te dielën pasdite në stadiumin “Old Trafford”, shkruan lajmi.net.

Pas ndëshkimit me karton të kuq të Casemiros në pjesën e parë ishte e vështirë për “Djajtë e Kuq” të gjenin rrugën e golit të pikëve të plota në atë takim.

Ylli anglez Rashford tentoi të fitonte një penallti në minutën e 75-të me një simulim të qartë, për të cilin u kritikua nga tifozët të cilët qeshën me veprimin e tij në rrjetet sociale.

