Raportuesja për Kosovën kërcënohet nga mercenarët rusë

Kështu ka njoftuar vetë von Cramon, përmes një postimi në Twitter, ku ka shtuar se Rusia është një shaka dhe se Prigozhin është drejtues i një grupi mercenarësh, shkruan lajmi.net.

Tutje, ajo ka treguar se është nën shoqërinë e Andrius Kubilius, i cili po ashtu është anëtar i Parlamentit Evropian.

“Rusia është një shaka! Grupi mercenar i sponsorizuar nga shteti rus Wagner, i drejtuar nga oligarku i Putinit, Prigozhin, është aq i pakënaqur me fjalimin tim plenar saqë më ka dërguar një letër kërcënuese duke paditur për 10 000 000 ₽. Më bëri të qeshë. Gëzohem që jam në shoqërinë e Andrius Kubilius”, ka thënë von Cramon. /Lajmi.net/

#Russia is a a joke! Russian state sponsored mercenary group #Wagner, run by #Putin‘s oligarch #Prigozhin is so unhappy with my plenary speech that has sent me a threatening letter suing for 10 000 000₽. Gave me a good chuckle. Glad to be in a company of @KubiliusA#WagnerGroup pic.twitter.com/jZoX9SZsWK

— Viola von Cramon (@ViolavonCramon) May 6, 2022