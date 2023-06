Raportuesi për Ballkanin Perëndimor: Kush solli armë në protestat në veri?

Raportuesi për Ballkanin Perëndimor në Komisionin e Jashtëm të Bundestagut, Boris Mijatoviç, duke diskutuar për situatën në veri të vendit, ka ngritur pyetje se kush solli armë në protestat e ditëve të fundit ndërsa tha se dëshiron të dijë se kush i dërgoi këta njerëz të armatosur në protestë.

Duke folur për Deutche Welle, Mijatoviç u shpreh se Kurti dhe Vuçiq duhet të ulen në tryezën e bisedimeve për shtensionimin e situatës.

“Pak ditë më parë gjatë prezantimit të kryetarëve të komunave u plagosën njerëz. Jo vetëm 41 ushtarë të KFOR-it nga Hungaria dhe Italia, por edhe mbi 50 demonstrues. I uroj të gjithëve një shërim të shpejtë. Por do të doja të dija pse kishte plagë me armë zjarri. Do të doja të dija se nga vijnë bombat ndezëse. Unë do të doja të di se kush i dërgoi këta njerëz atje ose pse këta njerëz në mënyrë të pavarur sjellin armë në një demonstratë që lëndojnë njerëzit? Sulmet ndaj forcave të sigurisë janë të papranueshme dhe të patolerueshme”, tha Mijatoviç që shtoi se përgjigjet i pret nga presidenti serb Vuçiq, KFOR dhe kryeministri Kurti.

I pyetur nëse sanksionet ndaj Kosovës janë rruga e duhur për shtensionim të situatës, Mijatoviç thotë se ndërkombëtarët nuk duhet të jenë lojtarë në këtë situatë por t’i lihet Kosovës dhe Serbisë që të zgjidhin këtë çështje.

“Mendoj se duhet të jemi të kujdesshëm që të mos veprojmë shumë si lojtar në këtë situatë. Ne nuk jemi aktor politik në parlamente apo në qeveri. Ne kemi një rol të politikës së jashtme. Ne mund ta mbështesim situatën me shkëmbime diplomatike. Por gabojmë kur ndërhyjmë në politikë dhe bëhemi aktorë politikë në terren. Ky është një problem që haset edhe në Bosnje dhe Hercegovinë, siç mund ta shohim nga z. Schmidt. Është më mirë t’i qasemi situatës dhe detyrës me përulësi dhe të përqendrohemi në atë që duam: që z. Vuçiq dhe z. Kurti të ulen në një tryezë dhe të mendojnë se si duhet ta trajtojnë situatën në kufi, në mënyrë që të sigurojnë një të ardhme paqësore të dy vendeve fqinje në Evropë”, tha ai.

Mijatoviç u shpreh se nuk ka zgjidhje të lehtë, por kërkohet shumë punë ndërsa vuri theksin te Asociacioni i komunave me shumicë serbe ndërsa kundërshtoi thirrjet e Vuçiq për më shumë autonomi për serbët.

“Asociacioni i komunave me shumicë serbe duhet realizuar dhe ai është një sfidë për të dyja palët. Ka shumë modele të tjera se si të zbatohet një shoqatë komunash. Z. Vuçiq tani po flet sërish për autonomi. Nuk mendoj se është toni i duhur. Ne si bashkësi ndërkombëtare duhet të jemi të kujdesshëm që të dyja palët të qëndrojnë në tavolinë dhe të mos gjuajnë njeri-tjetrin me këmbë nën tryezë”, vijoi ai.