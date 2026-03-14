Raportuesi estonez uron Kurtin për kompromiset: Besoj se është e dobishme për BE’në dhe Kosovën

Raportuesi për Kosovën në Parlamentin Europian, Riho Terras, ka reaguar pas vendimit të qeverisë Kurti, lidhur me zbatimin e ligjeve për të huajt dhe automjetet. Terras ka uruar kryeministrin Albin Kurti për këtë marrëveshje, e cila, ka thënë ai, ‘’është e dobishme për BE’në dhe Kosovën’’. ‘’Urime! Kryeministri Kurti për marrëveshjen e arritur sot falë…

14/03/2026 22:18

Raportuesi për Kosovën në Parlamentin Europian, Riho Terras, ka reaguar pas vendimit të qeverisë Kurti, lidhur me zbatimin e ligjeve për të huajt dhe automjetet.

Terras ka uruar kryeministrin Albin Kurti për këtë marrëveshje, e cila, ka thënë ai, ‘’është e dobishme për BE’në dhe Kosovën’’.

‘’Urime! Kryeministri Kurti për marrëveshjen e arritur sot falë BE-së! Besoj se kjo është e dobishme për BE-në dhe Kosovën. Shkëlqyeshëm që më pas, EUSR Dialogue do të punojë me Qeverinë e Kosovës dhe serbët për të integruar shëndetësinë dhe arsimin brenda kuadrit të Kosovës, në përputhje me marrëveshjen!’’, ka shkruar ai.

