Raportohet të jetë liruar me kusht serbi i parë i arrestuar në Zveçan nga tensionet e fundit në veri Radosh Petroviq, i cili u arrestua më 29 maj gjatë konfliktit në Zveçan, sot është liruar me kusht. Sipas medias serbe që operon në Kosovë, pas 26 ditëve të paraburgimit, Petroviq është liruar sot dhe ndodhet pranë familjes. Gjithashtu, kërkesë për lirim me kusht është dorëzuar edhe për Dushan Obrenoviq.