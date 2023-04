Raportohet se Turqia ka arrestuar mbi 100 persona “të lidhur me militantët kurdë” Policia turke ka arrestuar 110 persona që dyshohet se kanë lidhje me militantët, sipas burimeve të sigurisë, raporton Reuters. Në mesin e të arrestuarve, sipas një ligjvënësi pro-kurd, janë edhe politikanë, avokatë dhe gazetarë, që janë arrestuar në lidhje me zgjedhjet e 14 majit. Siç raportohet, operacioni i bastisjeve është përqendruar në Dijarbakir, qytetit më…