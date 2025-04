Raportohet se qeveria serbe ka tërhequr ligjet e ndërlidhura me Kosovën Ndonëse se u miratuan nga qeveria e mëparshme e Serbisë tetorin e kaluar, dy projektligje që kishin të bënin me Kosovën raportohet se janë tërhequr në heshtje nga procedura parlamentare – së bashku me 41 akte të tjera ligjore – nga qeveria e sapoemëruar e udhëhequr nga kryeministri Gjuro Macut. Projektligjet e tërhequra synonin ta…