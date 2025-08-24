Raportohet se një person ka rënë nga lartësia e një ndërtese në Skenderaj
Lajme
Një rast i rëndë raportohet të ketë ndodhur sot në Skenderaj.
Siç ka raportuar gazeta Sinjali, një 27 vjeçar dyshohet se ka rënë nga kati i 8-të i banesës, nga ballkoni, duke përfunduar në tokë.
Rasti ka ndodhur në rrugën “17 shkurti” në Skenderaj.
Lajmi.net ka dërguar pyetje tek Policia e Kosovës, por të njëjtit ende nuk kanë kthyer përgjigje.