Raportohet se Kryeprokurori i Mitrovicës bashkë me prokurorin e rastit hynë sërish në Qendrën e Numërimit – Ndalet procesi

Lajme

10/11/2025 21:36

Pak çaste pasi u raportua për vazhdimin e procesit të numërimit të votave në Mitrovicë, mediumi lokal Mitropol, raporton që procesi është ndaluar sërish sepse në këtë qendër është futur kryeprokurori i Prokurorisë Themelore të Mitrovicës, bashkë me prokurorin e rastit.

Prokuroria Themelore e Mitrovicës nuk e ka dhënë asnjë informacion lidhur me dyshimet për abuzim me vota.

Lidhur me këtë ende nuk kanë dhënë përgjigje nga Policia dhe Prokuroria.

