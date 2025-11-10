Raportohet se Kryeprokurori i Mitrovicës bashkë me prokurorin e rastit hynë sërish në Qendrën e Numërimit – Ndalet procesi
Pak çaste pasi u raportua për vazhdimin e procesit të numërimit të votave në Mitrovicë, mediumi lokal Mitropol, raporton që procesi është ndaluar sërish sepse në këtë qendër është futur kryeprokurori i Prokurorisë Themelore të Mitrovicës, bashkë me prokurorin e rastit. Prokuroria Themelore e Mitrovicës nuk e ka dhënë asnjë informacion lidhur me dyshimet për…
Lajme
Pak çaste pasi u raportua për vazhdimin e procesit të numërimit të votave në Mitrovicë, mediumi lokal Mitropol, raporton që procesi është ndaluar sërish sepse në këtë qendër është futur kryeprokurori i Prokurorisë Themelore të Mitrovicës, bashkë me prokurorin e rastit.
Prokuroria Themelore e Mitrovicës nuk e ka dhënë asnjë informacion lidhur me dyshimet për abuzim me vota.
Lidhur me këtë ende nuk kanë dhënë përgjigje nga Policia dhe Prokuroria.
Pamje: