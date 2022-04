Raportohet se kompania GEN, e lidhur me ambasadorin Berisha, mori 4.2 milionë euro nga Kosova për dy muaj

Gazeta Infokus po raporton se kompania GEN me zyre në Beograd, me të cilën u përfshi emri i ambasadorit të Kosovës në Kroaci, Martin Berishaj, po del se ka marrë miliona euro nga buxheti i shtetit, pikërisht në kohën e kolapsit energjetik

Korporata Energjetike e Kosovës, sipas raporteve të shkëmbimit të energjisë elektrike që ka siguruar ky medium, ka blerë energji elektrike në vlerë prej 4.2 milionë euro vetëm në muajin dhjetor 2021 dhe janar 2022, kurse ka shitur energji elektrike tek kjo kompani rreth 105 mijë euro.

Kjo kompani për të cilën u raportua se ambasadori Martin Berisha është këshilltar i tyre dhe u ngritën dyshime nga mediat për transaksione të dyshimta në vlerë mbi gjysmë milioni euro, në fakt sipas dokumenteve të siguruara në vazhdimësi ka bërë tregtim të energjisë me KEK-un.

Çuditërisht, edhe në muajt kur Kosova ishte në kolaps energjetik, KEK-u del se i ka shitur energji elektrike kësaj kompanie, por me çmimin dyfish me të vogël nga çmimi sa kishte paguar për blerje.

Ky shkëmbim tregtar është bërë me paratë e buxhetit të shtetit, para këto të cilat kryeministri Albin Kurti, i kishte ndarë për blerje të energjisë elektrike për ta tejkaluar krizën qe kishte kapluar Kosovën.

KEK-u vetëm në këtë periudhë, për dy muaj kishte blerë energji elektrike nga kjo kompani e më pas kishte autorizuar kompaninë KEDS / KESCO. Por shitjen e energjisë me çmime aspak të volitshme e ka vazhduar edhe pas kësaj periudhe.

Derisa KEK-u në janar 2022, i ka shitur energji elektrike kompanisë GEN me çmime prej vetëm 105 euro për megavat, në të njëjtën përudhë ka blerë energji elektrike nga kompania me seli në Beograd me një çmim prej 255 euro për një megavat.

Në dokumentet e siguruara, blerja e energjisë është bërë nga dy kompani të GEN të cilat e kanë njëra zyrën në Beograd e tjetra në Shkup. Por sasia me e madhe është blerë nga Beogradi.

Nga kjo kompani, në Janar të këtij viti është importuar energji elektrike në vlerë prej mbi 2.3 milionë euro. Kurse në dhjetor 2021 ka importuar energji elektrike në vlerë prej mbi 1.9 milionë euro.

Në total importi i KEK-ut nga të gjitha kompanitë për dhjetor 2021 dhe janar 2022 kalojnë shifrën prej mbi 15.1 milionë euro.