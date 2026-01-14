Raportohet se Hykmete Bajrami ka dhënë dorëheqje nga pozita e nënkryetares së LDK-së

Hykmete Bajrami ka dhënë dorëheqje nga pozita e nënkryetares së Lidhjes Demokratike të Kosovës. Klan Kosova raporton se në momentin që ofron dorëheqje kryetari, “do të thotë që të gjithë jemi në dorëheqje deri në Kuvendin e LDK-së”. Në anën tjetër, Lajmi.net ka tentuar të ketë një kontakt me Bajramin, por që deri në publikimin…

14/01/2026 17:29

Hykmete Bajrami ka dhënë dorëheqje nga pozita e nënkryetares së Lidhjes Demokratike të Kosovës.

Klan Kosova raporton se në momentin që ofron dorëheqje kryetari, “do të thotë që të gjithë jemi në dorëheqje deri në Kuvendin e LDK-së”.

Në anën tjetër, Lajmi.net ka tentuar të ketë një kontakt me Bajramin, por që deri në publikimin e këtij artikulli nuk kemi marr ndonjë përgjigje.

 

 

