Raportohet se Hykmete Bajrami ka dhënë dorëheqje nga pozita e nënkryetares së LDK-së
Hykmete Bajrami ka dhënë dorëheqje nga pozita e nënkryetares së Lidhjes Demokratike të Kosovës. Klan Kosova raporton se në momentin që ofron dorëheqje kryetari, “do të thotë që të gjithë jemi në dorëheqje deri në Kuvendin e LDK-së”. Në anën tjetër, Lajmi.net ka tentuar të ketë një kontakt me Bajramin, por që deri në publikimin…
