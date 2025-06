Raportohet se Hajrullah Çeku do të jetë kandidati i VV-së për kryetar të Prishtinës Hajrulla Çeku do të jetë kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për Prishtinën në zgjedhjet lokale që do të mbahen më 12 tetor, ka mësuar KOHA nga burimet. Prezantimi i kandidaturës së Çekut do të bëhet nesër (e mërkurë) nga ora 17:00. LVV-ja, që fitoi zgjedhjet parlamentare me 42%, synon ta kthejë drejtimin e Komunës së Prishtinë…