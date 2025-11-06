Raportohet se është sëmurë Përparim Rama, ndodhet nën përkujdesjen e mjekëve në shtëpi

Kandidati i LDK-së për të parin e Prishtinës, Përparim Rama, është në gjendje të keqe shëndetësore. Siç ka mësuar KlanKosova, kryetari aktual i kryeqytetit është nën përkujdesen e mjekëve, por gjendja e tij nuk paraqitet serioze. Të njëjtat burime kanë bërë me dije për Klanin se Rama ndodhet në shtëpinë e tij.

Lajme

06/11/2025 16:08

