Raportohet se është plaçkitur banesa e Adelina Tahirit Adelina Tahiri është përballur së fundmi me plaçkitje. Prive mëson se hajnat i kanë thyer banesën në ditët e fundit të muajit gusht. Sipas këtij raportimi, hajnat kanë thyer banesën e saj në Selanik, nga ku kanë marrë gjëra me vlerë. Këngëtarja ka shijuar pushimet sivjet, kryesisht me motrën dhe djalin e saj.