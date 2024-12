Raportohet se është arrestuar i dyshuari për kërcënim ndaj Ramush Haradinajt “Ti e meriton veq një plumb te dryshkt ne ball”. Kështu u kërcënua dje në Facebook kreu dhe kandidati i AAK-së për kryeministër, Ramush Haradinaj. Madje, duke mos u mjaftuar me këtë, Haradinaj edhe u sha me nënë. Ky kërcënim atij i erdhi nga një llogari me emrin “Shpat Sokoli”. Gazeta Paparaci nga burimet e…