Raportohet se Besarta Jashari do të jetë kandidate e VV-së për deputete Vajza e heroit Hamëz Jasharit, Besarta Jashari, do të jetë në garë për deputete nga radhët e Lëvizjes Vetëvendosje. Kështu raporton Klan Kosova, sipas burimeve brenda kësaj partie. Ndryshe, VV ende nuk e ka publikuar listën finale me 110 kandidatët për deputet. Afati për dorëzimin e listës përfundon sonte në orën 00:00.