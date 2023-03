Raportohet se Andin Hoti do të jetë pjesë e delegacionit kosovar në Ohër

Escobar e lë për fund Kurtin, dalin detaje për takimin e nesërm

Edhe i pari i Qeverisë së Kosovës, Albin Kurti, do të takohet nesër me emisarin e SHBA-ve për dialogun, Gabriel Escobar. Takimi do të zhvillohet në orën 11:00 në ndërtesën e Qeverisë së Kosovës, shkruan lajmi.net. Zyra e Kryeministrit nuk ka paralajmëruar se do të ketë konferencë për media. Kurti njëherit do të jetë edhe…

Lexo me shumë

lajmi.net