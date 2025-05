Raportohet për të therur me thikë në qendër të Podujevës – policia rrethon vendin e ngjarjes Një përleshje fizike raportohet të ketë ndodhur në mes të disa të rinjve në qendër të Podujevës. Në këtë rast theksohet të ketë edhe persona të plagosur nga therja me thikë. Viktimat janë nisur me urgjencë për në Qendrën Emergjente të qytetit. Në lidhje me rastin është njoftuar edhe Policia e Kosovës të cilët tashmë…