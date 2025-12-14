Raportohet për një plagosje në Pejë

Një plagosje raportohet të ketë ndodhur në Pejë. Siç ka raportuar Gazeta Sinjali, një 19 vjeçar është plagosur aksidentalisht nga një person tjetër që ndodheshin në të njëjtë veturë. Policia ende nuk ka dhënë detaje për rastin. /Lajmi.net/
14/12/2025 21:14
