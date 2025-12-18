Raportohet për një aksion të Policisë me AKI-në, “arrestohen disa zyrtarë”
Policia e Kosovës, në bashkëpunim me Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë (AKI), raportohet se ka nisur një aksion të gjerë lidhur me dyshime për keqpërdorime dhe korrupsion. Sipas burimeve të KosovaPress-it brenda Policisë së Kosovës, tashmë janë arrestuar disa zyrtarë, ndërsa pritet të ketë edhe të tjerë. Sipas informacioneve të këtij mediumi, aksioni ka nisur…
Lajme
Policia e Kosovës, në bashkëpunim me Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë (AKI), raportohet se ka nisur një aksion të gjerë lidhur me dyshime për keqpërdorime dhe korrupsion.
Sipas burimeve të KosovaPress-it brenda Policisë së Kosovës, tashmë janë arrestuar disa zyrtarë, ndërsa pritet të ketë edhe të tjerë.
Sipas informacioneve të këtij mediumi, aksioni ka nisur pasditen e së enjtes, rreth orës 16:00 dhe është duke vazhduar ende.
Hetimet janë kryer me autorizimin e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës (PSRK) dhe kanë zgjatur për disa muaj, ka thënë burimi.