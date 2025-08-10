Raportohet për incident në dasmë: Shpat Kasapi dhe vëllai i tij përfshihen në përplasje fizike me dasmorët
ShowBiz
Raportohet se një dasmë e mbajtur në një restorant në Shkabaj është shndërruar në një episod tensioni dhe përplasjeje fizike, ku në qendër të vëmendjes u vendos këngëtari i njohur shqiptar, Shpat Kasapi.
Sipas raportimeve, Kasapi dhe vëllai i tij ishin të ftuar në aheng, por mbërritja e vonuar dhe gjendja e dehur e këngëtarit thuhet se kanë ndezur pakënaqësi mes palëve.
Gjatë incidentit dyshohet se është lënduar edhe nusja, e cila sipas burimeve mund të jetë goditur aksidentalisht nga vetë Kasapi gjatë përplasjes.
Raportohet se Shpat Kasapi dhe vëllai i tij, Albin Kasapi, janë sulmuar nga tre persona. Me urdhër të prokurorit, njëri prej tyre është ndaluar për 48 orë, ndërsa dy të tjerët janë liruar në procedurë të rregullt.
Pas ngjarjes, këngëtari reagoi përmes rrjeteve sociale, duke thënë: “Të dashur miq, unë jam mirë me shëndet, falë Zotit. Ju lutem mos e ekzagjeroni lajmin. Ishte një keqkuptim me dasmorët, asgjë tjetër për t’u shqetësuar”.