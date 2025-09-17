Raportohet për gjuajtje me armë në “Tophane”, policia e rrethon zonën

Një gjuajtje me armë raportohet të ketë ndodhur në lagjen “Tophane” në kryeqytet. Në pamje shihet se policia e ka caktuar perimetrin e sigurisë, ndërsa nuk dihet për të lënduar. Lajmi.net do t’iu mbajë të informuar për çdo risi nga ky rast.

Lajme

17/09/2025 22:37

Një gjuajtje me armë raportohet të ketë ndodhur në lagjen “Tophane” në kryeqytet.

Në pamje shihet se policia e ka caktuar perimetrin e sigurisë, ndërsa nuk dihet për të lënduar.

Lajmi.net do t’iu mbajë të informuar për çdo risi nga ky rast.

Artikuj të ngjashëm

September 17, 2025

“M’u duk i mirë për defator” – Haradinaj p Bashën: S’e...

Lajme të fundit

“M’u duk i mirë për defator” – Haradinaj...

Bastisje në Dubravë, të dënuarit kapen duke futur telefona e narkotikë

Haradinaj: Albin Kurti është i rekrutuar nga Serbia, është i tyre

Haradinaj kritikon Sveçlën: Siguria nuk është shoubiz, i...