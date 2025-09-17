Raportohet për gjuajtje me armë në “Tophane”, policia e rrethon zonën
Një gjuajtje me armë raportohet të ketë ndodhur në lagjen “Tophane” në kryeqytet. Në pamje shihet se policia e ka caktuar perimetrin e sigurisë, ndërsa nuk dihet për të lënduar. Lajmi.net do t’iu mbajë të informuar për çdo risi nga ky rast.
Lajme
17/09/2025 22:37
