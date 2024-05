Raportohet i zhdukur një person në Prishtinë, për herë të fundit ishte me vëllain e tij Është raportuar për një person të zhdukur në Prishtinë që nga 13 maji. Ankuesi ka thënë në Polici se ishte me vëllain në momentin që ai ishte larguar dhe nuk e ka parë më. “Ankuesi mashkull kosovar ka raportuar se derisa ka qenë me vëllain e tij, i njëjti është larguar dhe që nga ajo…