Raportimet për arrestimin e njeriut të VV-së në Bullgari, reagon LDK-ja

Në media po raportohet se është arrestuar kryeshefi i KRU Gjakova, Hasan Krasniqi, i cili ka qenë edhe ish-kandidat i VV-së për Asamble Komunale.

Krasniqi po thuhet se është arrestuar në Bullgari, pasi që autoritetet në Itali, kishin lëshuar një arrest ndërkombëtar për arrestimin e tij.

Hasan Krasniqi është nën dyshime për trafik me qenie njerëzore.

Ndërsa për këtë lajm ka reaguar Kryetari i Rinisë së LDK-së, Paris Guri.

“Katin e 12 në Dubravë qe e pati premtuar, është mirë me e bo pavion të Vetevendosjes, Ridi, Nagipi, Besnik Mujeci e kta. Nderkohe qitjani pllaken edhe per katin e 13, le te gjindet aty edhe per Martinin, Rozeten me shoke e shoqe!” /Lajmi.net/