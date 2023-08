Raportime se fillimi i vitit shkollor është shtyer për të hënën, flet zv.ministri i Arsimit Në opinionin kosovar kanë qarkulluar zëra se fillimi i mësimit është shtyer për të hënën. Lidhur me këtë, lajmi.net kontaktoi me zëvendës-ministrin e Arsimit, Taulant Kelmendit. Ky i fundit mohoi kategorikisht këto raportime, duke thënë se mësimi do të fillojë nesër sipas planprogramit shkollor. “Jo, mësimi fillon nesër sipas kalendarit shkollor”, u përgjigj shkurt ai…