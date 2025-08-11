Raporti i fundit: 38 vatra zjarri në Kosovë, 24 vazhdojnë të jenë aktive

Agjencia për Menxhimin Emergjent ka njoftuar se aktualisht janë 38 vatra zjarri. Sipas tyre nga to, 24 vazhdojnë të jenë aktive ndërsa 14 janë lokalizuar. “Sipas të dhënave të pranuara në Qendrën Operative të Agjencisë, janë regjistruar gjithsej 38 vatra zjarri në vend. Prej tyre, 24 vazhdojnë të jenë aktive, ndërsa 14 janë lokalizuar. Menaxhimi…

Lajme

11/08/2025 14:55

Agjencia për Menxhimin Emergjent ka njoftuar se aktualisht janë 38 vatra zjarri.

Sipas tyre nga to, 24 vazhdojnë të jenë aktive ndërsa 14 janë lokalizuar.

“Sipas të dhënave të pranuara në Qendrën Operative të Agjencisë, janë regjistruar gjithsej 38 vatra zjarri në vend. Prej tyre, 24 vazhdojnë të jenë aktive, ndërsa 14 janë lokalizuar. Menaxhimi i situatës po zhvillohet në koordinim të plotë me Njësitë Profesionale të Zjarrfikjes dhe Shpëtimit. Agjencia shpreh mirënjohje për përkushtimin e palodhshëm të zjarrfikësve dhe angazhimin e tyre në terren në përballje me zjarret.”

