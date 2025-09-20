Raporti i DASH-it: Kosova ndër vendet që plotësojnë standardet minimale të transparencës fiskale
Në Raportin për Transparencën Fiskale për vitin 2025, të publikuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit, Kosova është vlerësuar si një nga vendet që plotësojnë kërkesat minimale të transparencës fiskale.
Kjo e vendos Kosovën në mesin e 71 vendeve që kanë përmbushur standardet e vendosura nga SHBA, nga gjithsej 139 shtete dhe autoritete të shqyrtuara, transmeton lajmi.net.
Sipas raportit, vlerësimi është bërë bazuar në performancën gjatë periudhës 1 janar – 31 dhjetor 2024, dhe ka përfshirë kritere të qarta si:
Publikimi i dokumenteve kryesore të buxhetit;
Saktësia dhe përmbajtja e të dhënave buxhetore;
Pavarësia funksionale dhe financiare e institucioneve supreme të auditimit;
Transparenca në kontraktimin dhe licencimin për nxjerrjen e burimeve natyrore dhe prokurimet publike.
Departamenti i Shtetit thekson se këto standarde janë forcuar edhe më tej këtë vit, duke shtuar kërkesa të reja për autonominë e institucioneve të auditimit dhe për publikimin e kontratave publike, veçanërisht në sektorët e burimeve natyrore.
Raporti vlerëson se transparenca fiskale është një komponent kyç për menaxhim të mirë financiar publik, ndihmon në uljen e korrupsionit, rrit besimin e investitorëve dhe përforcon llogaridhënien e qeverive ndaj qytetarëve të tyre.
Për Kosovën, ky vlerësim pozitiv përbën një sukses institucional dhe një sinjal të qartë ndaj donatorëve ndërkombëtarë, bizneseve dhe qytetarëve për qeverisje më të hapur dhe të përgjegjshme.
Në të njëjtin raport, vende të rajonit si Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Mali i Zi, Serbia, dhe Maqedonia e Veriut gjithashtu janë renditur si vende që plotësojnë standardet minimale të transparencës fiskale./lajmi.net/