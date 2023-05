Raportet me VV dhe PSD, Ismaili: Ka pas rast që m’ka përqafu dhe ka kajtë një aktivist Ish-deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Fisnik Ismaili, ka treguar për raportet që ka me anëtarët e VV-së dhe Partisë Socialdemokrate. Në një intervistë për lajmi.net, Ismaili ka thënë se ka raporte të shëndosha ende me shumicën e anëtarëve të PSD-së, ndërsa sa i përket Vetëvendosjes, ka treguar raste që ka takuar aktivistë të vjetër të kësaj…