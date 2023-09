Raphinha e merr në “qafë” Barcelonën, do t’i mungojë gati një muaj

Barcelona iu fal autogolit të Sergio Ramos për të thyer 1-0 Sevillan dhe për t’u rikthyer te fitorja në kampionat pas barazimit me Mallorcan e Vedat Muriqit.

Kampionët në fuqi të Spanjës, janë ngjitur përkohësisht në krye të La Ligas me 20 pikë, një më shumë se Girona dhe dy mbi Realin e Madridit.

Me këta dy skuadra që do të përballen mes tyre sot (18:30), me takimin që do të transmetohet në SuperSport 1.

E vetmja notë negative e sfidës me Sevillën për katalanasit ishte dëmtimi i Raphinhas. Sulmuesi brazilian pësoi një dëmtim muskulor në kofshën e majtë.

26-vjeçari u zëvendësua në fundin e pjesës së parë, duke i lënë vendin 20-vjeçarit Fermin Lopez.Testet mjekësore kanë konfirmuar problemet e Raphinhas në kofshën e majtë.

Dhe braziliani do të qëndrojë për 3-4 javë larg fushave të blerta.