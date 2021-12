Rangnick merr lejen e punës për të filluar aventurën me Man United

63-vjeçari gjerman u emërua të hënën, por ai ka pritur që të përfundojë procesi i miratimit dhe dokumentet e nevojshme.

Rangnick do të jetë në tribunë në Old Trafford për ndeshjen e së enjtes në Premier Ligë kundër Arsenalit, me Michael Carrick në krye të United për herë të fundit në periudhën e tij kujdestare.

Ish-trajneri i Schalke, Hoffenheim dhe RB Leipzig do të flasë për mediat për herë të parë në këtë rol të premten përpara ndeshjes hapëse të mandatit të tij në shtëpi kundër Crystal Palace të dielën.

Carrick, i cili ka mbikëqyrur një fitore në Ligën e Kampionëve në Villareal javën e kaluar dhe një barazim kundër liderëve të Premier Ligë, Chelsea, zbuloi të mërkurën se ai ende nuk kishte folur me Rangnick.

Pas vizitës në Palace, United ka një ndeshje në shtëpi të Ligës së Kampionëve kundër skuadrës zvicerane Young Boys më 8 dhjetor.

Kontrata e Rangnick do ta shohë atë të marrë drejtimin e ekipit të parë deri në qershor dhe më pas të qëndrojë në klub për të paktën dy vjet të tjera si një rol konsulent. /Lajmi.net/