Rangnick dëshiron vaksinimin e plotë të futbollistëve të tij

Dy ndeshjet e fundit të United kundër Brentford dhe Brighton u shtynë – me Rangnick që kishte më pak se 10 lojtarë të gatshëm për të dy ndeshjet – dhe operacionet e ekipit të parë në terrenin stërvitor të klubit Carrington janë mbyllur dy herë.

Megjithatë, Rangnick konfirmoi se 25 lojtarë jashtë fushës u stërvitën të enjten pasi United u kthye në normalitet përpara ndeshjes së së hënës në Newcastle, me Paul Pogba i vetmi që mungon pasi ai rikuperohet nga një dëmtim në kofshë.

Shefi i përkohshëm i United këmbëngul se klubet duhet të inkurajojnë lojtarët e tyre që të vaksinohen plotësisht dhe të sillen me përgjegjësi për të qëndruar në krye të variantit Omicron pasi Premier Liga njoftoi këtë javë se 16 për qind e lojtarëve të ligës së parë nuk janë goditur fare.

Ai tha: “Premier Liga do të bëjë gjithçka për ta mbajtur ligën të sigurt dhe situatën rreth lojtarëve të sigurt.

“Ne duhet të inkurajojmë lojtarët që të sillen në mënyrë të disiplinuar në lidhje me kontaktet. Duhet të sigurohemi që të mbajmë të vaksinuar shumicën e lojtarëve.

“Me sa di unë, ne kemi një rekord të lartë të lojtarëve të vaksinuar në klubin tonë, por javët e fundit tregojnë se edhe nëse vaksinoheni dy ose tre herë, mund të kapeni nga virusi, veçanërisht nga virusi i ri.

“Por ju jeni të mbrojtur nga simptoma të rënda dhe shumica e lojtarëve tanë që rezultuan pozitivë të paktën kishin simptoma shumë të dobëta dhe nuk vuajtën.

“Siç e dini, ne patëm seancën e fundit stërvitore të enjten. Kishim tetë lojtarë më pak dhe tre portierë, pastaj mbyllëm terrenin për katër ditë për të thyer zinxhirin.

“Sot ishte dita e tretë e stërvitjes këtë javë. Ne stërvitëm të martën, dje dhe sot dhe kemi 25 lojtarë jashtë fushës përveç Paul Pogba. Ai është i vetmi që mungon.

‘Të gjithë të tjerët janë në bord. Zhvillimi i javës së fundit është jashtëzakonisht pozitiv.

“Ne do të stërvitemi nesër dhe do të ketë një ditë pushimi në ditën e Krishtlindjeve dhe më pas do të kemi seancën e fundit stërvitore të dielën dhe do të fluturojmë për në Newcastle të dielën në mbrëmje”, ka theksuar menaxheri i përkohshëm, Rangnick. /Lajmi.net/