Ramush Haradinaj vrapon në Maratonën “Prishtina 2025”

Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj po merr pjesë në Maratonën “Prishtina 2025”. Ai ka ndarë foto në rrjetin e tij social të Facebook-ut, teksa shihet duke vrapuar me shumë pjesëmarrës të tjerë. Haradinaj është tejet aktiv për nga jeta e sportit, madje mban të informuar për këto aktivitete edhe ndjekësit e tij.

Lajme

28/09/2025 11:50

Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj po merr pjesë në Maratonën “Prishtina 2025”.

Ai ka ndarë foto në rrjetin e tij social të Facebook-ut, teksa shihet duke vrapuar me shumë pjesëmarrës të tjerë.

Haradinaj është tejet aktiv për nga jeta e sportit, madje mban të informuar për këto aktivitete edhe ndjekësit e tij.

Artikuj të ngjashëm

September 28, 2025

Epopeja e Jezercit, Ahmeti: Liria është amaneti i dëshmorëve e përgjegjësia...

September 28, 2025

Alarm në Danimarkë: Përsëri dronë në bazat ushtarake

September 28, 2025

Transformimi i Shqipërisë dhe mësimet që mund t’i nxjerrë Kosova

September 28, 2025

​Çeku: Qeverinë Kurti 3 do ta kemi brenda afatit

September 28, 2025

Ushtarët e FSK-së përgatiten për qitje nga distanca të largëta

Lajme të fundit

Epopeja e Jezercit, Ahmeti: Liria është amaneti i...

Alarm në Danimarkë: Përsëri dronë në bazat ushtarake

Amir Rrahmani lëndohet përsëri, do t’i mungojë edhe...

Transformimi i Shqipërisë dhe mësimet që mund t’i nxjerrë Kosova