Ramush Haradinaj vrapon në Maratonën “Prishtina 2025”
Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj po merr pjesë në Maratonën “Prishtina 2025”. Ai ka ndarë foto në rrjetin e tij social të Facebook-ut, teksa shihet duke vrapuar me shumë pjesëmarrës të tjerë. Haradinaj është tejet aktiv për nga jeta e sportit, madje mban të informuar për këto aktivitete edhe ndjekësit e tij.
Lajme
