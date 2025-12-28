Ramush Haradinaj voton në Gllogjan, u bën thirrje qytetarëve të marrin pjesë në zgjedhje

Ish-kryeministri i Kosovës dhe kryetar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Ramush Haradinaj, ka ushtruar sot të drejtën e votës për zgjedhjet parlamentare në Gllogjan, së bashku me anëtarë të familjes së tij. Haradinaj ka votuar në Shkollën Fillore “Heronjtë e Dukagjinit”, ku ka theksuar rëndësinë e pjesëmarrjes qytetare në procesin zgjedhor. Ai bëri…

28/12/2025 09:14

Ish-kryeministri i Kosovës dhe kryetar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Ramush Haradinaj, ka ushtruar sot të drejtën e votës për zgjedhjet parlamentare në Gllogjan, së bashku me anëtarë të familjes së tij.

Haradinaj ka votuar në Shkollën Fillore “Heronjtë e Dukagjinit”, ku ka theksuar rëndësinë e pjesëmarrjes qytetare në procesin zgjedhor. Ai bëri të ditur se një pjesë e familjes ka votuar në Gllogjan, ndërsa pjesa tjetër në Prishtinë.

Pas votimit, Haradinaj u ka bërë thirrje qytetarëve që të shfrytëzojnë të drejtën e votës dhe të vendosin për të ardhmen e vendit.

“Sot kemi shfrytëzuar të drejtën tonë për të votuar. I ftoj qytetarët që të dalin në zgjedhje dhe të vendosin për Kosovën dhe vitet që vijnë. Ky është vendimi më i rëndësishëm që mund ta marrin”, ka deklaruar Haradinaj. /Lajmi.net/

 

