Ramush Haradinaj voton në Gllogjan, u bën thirrje qytetarëve të marrin pjesë në zgjedhje
Lajme
Ish-kryeministri i Kosovës dhe kryetar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Ramush Haradinaj, ka ushtruar sot të drejtën e votës për zgjedhjet parlamentare në Gllogjan, së bashku me anëtarë të familjes së tij.
Haradinaj ka votuar në Shkollën Fillore “Heronjtë e Dukagjinit”, ku ka theksuar rëndësinë e pjesëmarrjes qytetare në procesin zgjedhor. Ai bëri të ditur se një pjesë e familjes ka votuar në Gllogjan, ndërsa pjesa tjetër në Prishtinë.
Pas votimit, Haradinaj u ka bërë thirrje qytetarëve që të shfrytëzojnë të drejtën e votës dhe të vendosin për të ardhmen e vendit.
“Sot kemi shfrytëzuar të drejtën tonë për të votuar. I ftoj qytetarët që të dalin në zgjedhje dhe të vendosin për Kosovën dhe vitet që vijnë. Ky është vendimi më i rëndësishëm që mund ta marrin”, ka deklaruar Haradinaj. /Lajmi.net/