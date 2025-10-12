Ramush Haradinaj voton në Gllogjan: I ftojë qytetarët të votojnë, kryetarët e komunave kanë shumë rëndësi
Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj, ka ushtruar të drejtën e tij të votës në zgjedhjet lokale që po mbahen sot në Kosovë. Ai votoi në vendlindjen e tij, Gllogjan, në Qendrën e Votimit të vendosur në shkollën “Heronjtë e Dukagjinit”, raporton lajmi.net “I ftojë qytetarët të votojnë, kryetarët e komunave kanë shumë rëndësi, sot është…
Lajme
Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj, ka ushtruar të drejtën e tij të votës në zgjedhjet lokale që po mbahen sot në Kosovë.
Ai votoi në vendlindjen e tij, Gllogjan, në Qendrën e Votimit të vendosur në shkollën “Heronjtë e Dukagjinit”, raporton lajmi.net
“I ftojë qytetarët të votojnë, kryetarët e komunave kanë shumë rëndësi, sot është dita me i marr vendimet, voton dhe vendosni”, tha Haradinaj./Lajmi.net/