Ramush Haradinaj voton në Gllogjan: I ftojë qytetarët të votojnë, kryetarët e komunave kanë shumë rëndësi

12/10/2025 08:09

Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj, ka ushtruar të drejtën e tij të votës në zgjedhjet lokale që po mbahen sot në Kosovë.

Ai votoi në vendlindjen e tij, Gllogjan, në Qendrën e Votimit të vendosur në shkollën “Heronjtë e Dukagjinit”, raporton lajmi.net

“I ftojë qytetarët të votojnë, kryetarët e komunave kanë shumë rëndësi, sot është dita me i marr vendimet, voton dhe vendosni”, tha Haradinaj./Lajmi.net/

