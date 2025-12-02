Ramush Haradinaj prezanton Dardan Krasniqin si anëtar të ri të ekipit të AAK-së
Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj, ka njoftuar se eksperti i sigurisë dhe juristi Dardan Krasniqi i është bashkuar ekipit të tij, duke e cilësuar këtë një përforcim të rëndësishëm për subjektin.
Haradinaj tha se Krasniqi i bashkohet AAK-së me një përvojë të gjerë, qoftë në fushën e sigurisë, qoftë në angazhimin politik dhe shoqëror, raporton lajmi.net
Ai kujtoi se Krasniqi ka qenë pjesë e tri luftërave çlirimtare – të UÇK-së, UÇPMB-së dhe Ushtrisë Çlirimtare Kombëtare – ku ishte dalluar për guxim dhe aftësi organizative.
“Dardani na u bashkua me përvojën e tij dhe vullnetin për një Kosovë që ecën përpara,” shkroi Haradinaj, duke shtuar se ai vjen nga një familje patriotike, me nënën mësuese dhe babain kolonel të TMK-së dhe njëherësh themelues të celulave të para të UÇK-së.
Ne ekipin tim e prita me kënaqësi Ekspertin e Sigurisë, juristin Dardan Krasniqi. Dardani na u bashkua me përvojën e tij dhe vullnetin për një Kosovë që ecën përpara. Dardani, si i ri, ishte luftëtar e i tri luftërave çlirimtare, UÇK-së, UÇPMB-së dhe i Ushtrisë Çlirimtare Kombëtare, ku ishte dalluar për guximin dhe aftësinë organizative.
Dardani vjen në AAK me një përvojë politike dhe aktivitet 25-vjeçar. Dardan Krasniqi ishte polici dhe drejtuesi i parë i Policisë në Malishevë.
Z. Krasniqi vjen nga një familje patriotike, me nënën mësuese e babain kolonel të TMK-së dhe themelues të celulave të para të UÇK-së.
Në aktivitetin e tij si çlirimtar, pastaj në polici, e më vonë në Vetëvendosje si aktivist e anëtar i Këshillit të Përgjithshëm, Dardani gjithmonë kishte dy qëllime: çështjen kombëtare dhe politikën e sigurisë si një element të rëndësishëm në përpjekjen për shtet e shoqëri të fortë!
Angazhimi i tij është motiv që shumë patriotë, ekspertë e qytetarë të mirë të këtij vendi po e gjejnë rrugën e AAK-së, që është edhe rruga e Kosovës për të ecur përpara!/Lajmi.net/